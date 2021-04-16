شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق غدا السبت لاستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي. ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء الأحد.
ويلتقى الزمالك منافسه الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
تأكد بشكل نهائى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أى تأجيل أو ترحيل جديد فى موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيؤثر سلبا على استقرار المسابقة واستكمالها، فى ظل الصعوبات التى تواجه الموسم الحالى، فضلا عن رفض الأندية فكرة ضغط المباريات أو إقامة بعض المباريات فى الدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.
كما أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى ونهائى إقامة المباراة بصافرة تحكيم مصرية، ورفضت اللجنة التى تدير الجبلاية بيان ناديى الأهلى والزمالك بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبى كما هو معتاد، حيث ترى اللجنة أن التحكيم المصرى حاليا يستطيع إدارة مباريات القمة لاسيما بعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.