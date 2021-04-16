شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق غدا السبت لاستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي. ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء الأحد.

ويلتقى الزمالك منافسه الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.