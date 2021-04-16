شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى و الزمالك فى دورى المحترفين لكرة اليد قبل نهائى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة لكرة اليد المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك و المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

وشهد مشوار الزمالك خوض 13 مباراة ، نجح فى تحقيق الفوز فى 12 مباراة و خسر لقاء وحيد، سجل 417 هدف و عليه 350 هدف .

بينما شهد مشوار الأهلى خوض 13 مباراة ، نجح فى تحقيق الفوز فى 12 مباراة و خسر لقاء وحيد ، سجل 442 هدف و عليه 330 هدف .

و يمتلك كلا الفريقان نفس عدد الرصيد بـ 40 نقطة من ضمنهم 3 نقاط إعتبارية ، إلا أن الزمالك يتصدر الترتيب حتى الأن فى ظل تحقيق الفوز فى المواجهة المباشرة الأولى بالدور الأول .

و نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على الطيران بنتيجة 34 / 24 فى الجولة قبل الأخيرة أمس ، بينما فاز الأهلى على الزهور بنتيجة 36 / 27 .

و يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لحصد اللقب ، وسط طموح الأهلى فى الثأر من الفريق الأبيض الذى حقق الإنتصار فى قمة الدور الأول من التتويج بالمنافسة .

وقرر مسئولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

تشهد الجولة الأخيرة بخلاف مباراة لأهلى مع الزمالك، لقاءات أخرى بين الزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط .

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.