نقل مران الزمالك غدًا إلى ستاد القاهرة استعدادا للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق غدا السبت لاستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دوري we المصري.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء الأحد.

وقبل مواجهة القمة، يحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، لكنه يتبقى له 3 مباريات ليتساوي في عدد المباريات مع الزمالك.

يذكر أن الزمالك فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء الماضي، على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.