مباشر قمة اليد.. الزمالك 28-28 الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد.

ويتساوي الزمالك والاهلي في عدد النقاط برصيد 40 نقطة لكلا الفريقين، لكن الفريق الأبيض يتفوق بفارق المواجهات المباشرة التي تمنحه صدارة الدوري.

يتوج الفريق الفائز بمباراة اليوم، ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة ستقام يوم الإثنيين المقبل 19 ابريل الجاري في تمام التاسعة مساء على صالة حسن مصطفى باكتوبر، وفقا للوائح المسابقة.

يغيب عن الاهلي محمد عصام الطيار حارس المرمى، بينما يغيب عن الزمالك كلا من محمد رمضان هتلر وحسن قداح.

الشوط الأول

بدأ الزمالك بالتسجيل وتقدم في النتيجة 3-1، ثم وسع الفارق بعد ذلك إلى النتيجة 7-3، مما دفع مدرب الاهلي طارق محروس لطلب وقت مستقطع للعودة إلى المباراة.

وواصل الزمالك تقدمه ووسع الفارق مع الأهلي إلى 5 أهداف، مستغلا تفوق ملحوظ ليحيي الدرع ومصطفى خليل بالإضافة إلى تألق محمد علي في حراسة المرمى الذي تصدى لرميتين جزاء بالإضافة إلى تصديه لأكثر من كرة في الشوط الأول.

وشهدت العشر دقائق الأخيرة، محاولات من الأهلي لتقليق الفارق وقلل النتيجة إلى 4 اهداف عند النتيجة 15-11 لصالح الزمالك، مما دفع حسين زكي لطلب وقت مستقطع في المباراة.

وكان الشوط الاول ينتهي بفارق هدفين للأبيض لكن الجناح الأيمن أكرم يسري نجح في تسجيل هدف مع الثانية الاخيرة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 16-13 للزمالك.

الشوط الثاني

دخل الاهلي في بداية الشوط الثاني بقوة ونجح في العودة إلى المباراة وادراك التعادل عند النتيجة 17-17، ثم تقدم الاهلي بعد ذلك عند النتيجة 19-18، لكن الزمالك تعادل من جديد 19-19.

واستمر الأداء القوي بين الفريقين وظل التعادل مسيطر على اللقاء عند النتيجة 22-22، قبل أن ينجح الزمالك في التقدم مرة أخرى بفارق هدفين ليقوم طارق محروس بطلب وقت مستقطع.

وعاد الأهلي للمباراة وتعادل عند النتيجة 24-24، ثم تقدم عند النتيجة 26-24، قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، لكن الزمالك عاد للمباراة وتعادل مرة أخرى عند النتيجة 26-26.

واستمر التعادل بين الفريقين قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة عند النتيجة 28-28، وشهدت اعتراض من جهاز الاهلي على الحكام بداعي عدم احتساب خطأ لصالح الجزيري.

واستمر التعادل بين الفريقين قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، وشهدت اعتراض من جهاز الاهلي على الحكام بداعي عدم احتساب خطأ لصالح الجزيري.

وسجل الاهلي هدف عن طريق إسلام حسن لكن الحكم لغاه بداعي انتهاء الوقت قبل أن تدخل كرة إسلام حسن إلى داخل مرمى الزمالك.