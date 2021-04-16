مصدر لمصراوي: كارتيرون يستقر على الدفع بعبد الشافي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر في الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، استقر على الدفع بمحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر أمام الأهلي خلال لقاء القمة.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دوري we المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كارتيرون استقر على الدفع بعبد الشافي أمام الأهلي بعد ظهوره بشكل طيب خلال مواجهة الحدود في كأس مصر.

وأوضح، أن مدرب الزمالك لم يستقر حتى الآن على مهاجم الزمالك أمام الأهلي ، مشيرًا إلى أن هناك مفاضلة بين سيف الدين الجزيري ومروان حمدي للمشاركة أساسيا في القمة.

وقبل مواجهة القمة، يحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، لكنه يتبقى له 3 مباريات ليتساوي في عدد المباريات مع الزمالك.

يذكر أن الزمالك فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء الماضي، على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.