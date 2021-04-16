برشلونة يغير قميص الكلاسيكو أمام أثلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

استقر برشلونة على تغيير قميص الكلاسيكو أمام أثلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي سيقام مساء غد السبت، على ملعب لا كارتوخا.

وظهر برشلونة بقميص جديد تم تصميمه خصيصًا للقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وحملت فيه الخطوط الحمراء في الزي الأساسي اللون الأصفر، تعبيرًا عن انتماء الفريق لإقليم كتالونيا.

وسيلعب برشلونة أمام أثلتيك بيلباو غدًا في نهائي كأس ملك إسبانيا، بقميص الموسم الماضي “الرابع” للمرة الثانية، بعدما خاض به مواجهة الفريق الباسكي في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالإضافة إلى مواجهة هويسكا.

مشوار برشلونة وأثلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

بدأ نادي برشلونة كأس ملك إسبانيا من دور 32، واضطر الفريق الكتالوني إلى دخول الأوقات الإضافية من أجل تخطي “كورنيا”، حيث انتصر عليه بهدفين نظيفين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، بينما فاز أثلتيك بيلباو على “إيبيزا” في نفس الدور بنتيجة (2-1).

وفي دور الـ16 تجاوز برشلونة فريق “رايو فاليكانو” بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة أزاح أثلتيك بيلباو فريق ديبورتيفو ألكويانو الذي أقصى ريال مدريد من دور الـ32.

واصطدم برشلونة بفريق “غرناطة” في دور 8، وبعد تأخره بهدفين نظيفين حتى الدقيقة (88)، عاد البرسا من بعيد وقدم مباراة ماراثونية أنهاها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد إلى الوقت الإضافي، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.

فيما واجه أثلتيك بيلباو فريق ريال بيتيس وتخطاه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ولعب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية على حساب إشبيلية بمجموع المباراتين (3-2)، في المقابل انتصر أثلتيك بيلباو على ليفانتي بنتيجة (3-2).