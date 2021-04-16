يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وايفرتون في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 16-4-2021، لحساب الجولة 32.

تلقى نادي توتنهام صفعة قوية في معركة التأهل إلى دوري ابطال اوروبا، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، لتتصعب مهمة خطف المركز الرابع مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.

ويحل توتنهام ضيفًا على ايفرتون الليلة في ملعب جوديسون بارك، وهو في المركز السابع برصيد 49 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن صاحب المركز السادس “ليفربول”، و5 نقاط عن الخامس “تشيلسي”، و6 نقاط عن الرابع “وست هام يونايتد”.

في المقابل، يتشابه موقف أصحاب الأرض “ايفرتون” مع خصمه اليوم توتنهام، حيث ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على الصعود إلى دوري ابطال اوروبا، بعدما دخل المربع الذهبي لأكثر من مرة خلال الموسم الحالي.

ولم يعرف ايفرتون الانتصار في آخر 4 جولات من الدوري الانجليزي (تعادل في مباراتين، وخسر مرتين)، ويتواجد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة 19 أمام أستون فيلا.

وتنقل مباراة توتنهام وايفرتون على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما يذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير مباراة توتنهام وايفرتون الحكم الانجليزي “مايكل أوليفر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

إيفرتون 1-1 توتنهام

ملعب جوديسون بارك (مدينة ليفربول)

الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 32)

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تشكيلة ايفرتون اليوم: بيكفورد – لوكاس دين – جودفري – مايكل كين – هولجيت – ديفيز – آلان ماركيز – خاميس رودريجيز – سيجوردسون – أليكس أيوبي – ريتشارلسون.

تشكيلة توتنهام اليوم: هوجو لوريس – رودون – ألديرفيرليد – إيريك داير – سيرخيو ريجيلون – موسى سيسوكو – هوجبيرج – ندومبيلي – سيرج أورييه – سون هيونج مين – هاري كين.

27″ جوووول…توتنهام يتقدم 1/0 عن طريق هاري كين.

31″ جووووول..ايفرتون يتعادل 1/1 عن طريق سيجوردسون (ركلة جزاء)

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