شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات البدري وصبحي.. جماهير الأهلى تبرز كلمة الخطيب «زعلان عليهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» تعليق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، على رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي، بعدما قرروا عدم الاستمرار مع القلعة الحمراء والرحيل للانضمام لفريق بيراميدز.

وقال الخطيب وقتها خلال ظهوره ببرنامج النجمة التاسعة عبر قناة النادي الأهلي: «أنا مزعلتش من اللي مشيوا أنا زعلان عليهم هم إنهم سابوا النادي الأهلي، المفروض هما اللي يزعلوا مش أنا».

وتذكر متصفحو السوشيال ميديا الحال الذي وصل له اللاعبون الثلاثة والذى كان آخرهم رمضان صبحي حيث ردد بأنه يتمنى العودة للنادي الأهلى وأن تسامحه الجماهير الحمراء على رحيله، فضلا عن رغبة أحمد فتحي في الرحيل بعد التجاهل الذي يلقاه من قبل المدير الفني ودخوله في أزمة كبرى مع مسؤولى بيراميدز وكان آخرها مع أحمد حسام ميدو قبل رحيله.

كما حرص بعض الجماهير الأهلي على إبراز تصريحات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول والذى أكد خلالها ندمه على الانضمام لمنظومة بيراميدز وأنه يكن كل حب وتقدير للأهلى ويتمنى العودة له مرة أخرى.

وحرص رواد السوشيال ميديا بعد إعادة تصريحات الخطيب على تدشين عدة هاشتاجات يطالبون فيها بعدم عودة اللاعبين الثلاثة ومدرب المنتخب للقلعة الحمراء الفترة المقبلة.