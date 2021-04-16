شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الزمالك قمة دوري كرة اليد .. بث مباشر المصري اليوم | لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة في ختام مشوار الفريقين بدورى المحترفين، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يمتلك الفريقان نفس الرصيد بواقع 40 نقطة، من ضمنها 3 نقاط اعتبارية لكل فريق وفى حالة التعادل سيقام لقاء فاصل لتحديد البطل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تحديد يوم 16 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 في حال تساوى الأهلى والزمالك في النقاط.

وقرر مسؤولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، في ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك في قمة كرة اليد

بداية المباراة

د5: الزمالك يتقدم على الأهلي 3-1

د8: مدرب الزمالك يطلب وقت مستقطع والنتيجة تقدم الزمالك على الأهلي 7-3

د15: الزمالك 10-5 الأهلي

د18: الزمالك 12-8 الأهلي