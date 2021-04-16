الامارات | تعرف إلى موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك الاستعداد للقمة المنتظرة التي تجمعهما للمرة الأولى بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت الإمارات.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة في المسابقة حتى الآن، و استأنف الأهلي تدريباته مساء الخميس على ملعب مختار التتش في الجزيرة دون الحصول على راحة بعد خوض مباراة النصر، الأربعاء، في دور الـ 32 من منافسات كأس مصر، والتي فاز بها 2-1، بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الغريم التقليدي، والأمر نفسه للزمالك الذي خاض تدريباته عقب مواجهة حرس الحدود في الزمالك، 3-1.



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