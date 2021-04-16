شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق كاسح لموسيماني أمام الزمالك مع الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروى الاول بالنادي الأهلى مواجهة جديدة أمام الزمالك بعد غد الأحد، في قمة الدوري المصري.

وسبق للجنوب أفريقي أن واجه الزمالك في مناسبات عديدة كان أبرزها وأقواها في نهائي القرن عندما قاد الأهلى للفوز على الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ولن تكون مواجهة الأحد هي الأولى لموسيماني أمام الزمالك، سواء كان مدربا للأهلي أو في فترات سابقة، ويحمل سجلا مميزا في مواجهة الفارس الأبيض.

وتعد مواجهة نهائي القرن التي جمعت الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال النسخة الماضية، هي آخر المواجهات التي جمعت موسيماني أمام القلعة البيضاء، وحقق الفوز (2-1) وتوج باللقب.

وستكون قمة الدوري المقبلة هي المواجهة الثانية لموسيماني مع الأهلي ضد الزمالك، لكنه واجه الأبيض من قبل خلال توليه تدريب صن داونز في 4 مناسبات.

وواجه موسيماني الزمالك في مناسبتين بدور المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2016، وحقق الفوز في المواجهتين (2-1) في القاهرة و(1-0) في جنوب إفريقيا.

وتكررت المواجهة في نفس النسخة ولكن هذه المرة في النهائي ليفوز في جنوب إفريقيا (3-0)، وخسر في القاهر بهدف دون رد، لكنه توج باللقب في النهاية.

وجمع موسيماني في تاريخه لقبين لدوري الأبطال، كانا على حساب الزمالك مع صن داونز في 2016 وخلال تدريبه للأهلي في 2020.

بذلك يكون مجموعات مواجهات موسيماني صاحب الـ56 عامًا ضد الزمالك 5 مباريات، فاز في 4 وخسر في لقاء.