شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وديات تُجهز طنطا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة حسن موسي خوض 5 مباريات ودية خلال شهر رمضان، من أجل الاستعداد لاستئناف الدوري المصري الممتاز «ب».

وأصبح من المنتظر أن يواجه طنطا كلا من عثماسون وصيد المحلة وكفر الشيخ وبلدية المحلة وبني عبيد، وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

طنطا ضد عثماسون يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءا.

طنطا ضد صيد المحلة يوم الأحد 25 ابريل الجاري في تمام العاشرة مساءا.

طنطا ضد كفر الشيخ يوم الثلاثاء 27 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساءا.

طنطا ضد بلدية المحلية يوم الثلاثاء 4 مايو القادم في تمام العاشرة مساءا.

طنطا ضد بني عبيد يوم الأحد 9 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءا.

يذكر أن طنطا يستعد لاستئناف الدوري، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مسابقة الدوري الممتاز «ب» خلال شهر رمضان على أن تعود المسابقة مرة أخرى في منتصف شهر مايو القادم.