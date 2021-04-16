شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز باهر المحمدى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الدكتور هشام مصطفى، الزمن من أجل تجهيز باهر المحمدى، مدافع الفريق، لمباراة الإنتاج الحربى المقبلة، فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويأمل إيهاب جلال، المدير الفنى للدراويش، فى أن يتمكن «المحمدى» من اللحاق بمباراة الإنتاج الحربى، فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى مركز قلب الدفاع، وهو ما تسبب فى خسارة الفريق العديد من المباريات فى الفترة الماضية.

ووضع الجهاز الطبى للدراويش برنامجًا تأهيليًا لـ«المحمدى» تمهيدًا للاستعانة بجهوده فى المباريات المقبلة، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبى للركبة، والتى أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

فى سياق آخر، اتفق الجهاز الفنى على إقامة 4 مباريات ودية استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى، حيث سيلتقى مع نادى القناة غدًا الأحد، ثم مع كهرباء الإسماعيلية الاثنين المقبل، ثم يلاقى المريخ البورسعيدى فى 23 إبريل الجارى، ويختتم ودياته بمواجهة شهداء الإسماعيلية فى 24 من الشهر ذاته.

ويسعى المدير الفنى للدراويش لاستغلال الفترة الحالية فى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية وتجهيز بعض اللاعبين، وعلى رأسهم «المحمدى» وعبدالرحمن مجدى ومحمد صادق.

وواصل الفريق تدريباته الجماعية، مساء أمس الجمعة، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون أول وثانى أيام رمضان، وبدأ المران بقياس أوزان اللاعبين، خاصة أن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من زيادة الوزن.

وحرص «جلال» على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت لنصف الساعة، واستهدفت تحفيز اللاعبين من أجل بذل قصارى جهدهم ومواصلة تحقيق الانتصارات.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مباراة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها أول مايو المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلى موقفه صعب فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 8 مباريات، وتعرض للهزيمة فى مثلها، وأحرز لاعبوه 16 هدفًا، وتلقت شباكه 24 غيرها.