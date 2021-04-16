شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مساء اليوم، تدريباته استعدادًا لمباراة القمة أمام النادى الأهلى، والمقرر لها فى التاسعة والنصف من مساء غد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، وسوف يضع المدرب الفرنسى خلال المران اللمسات الأخيرة على التشكيل والخطة التى سيخوض بها مباراة القمة.

ورفع «كارتيرون» حالة الطوارئ فى الفريق قبل مواجهة الأهلى المرتقبة، حيث عقد جلسة مع اللاعبين فى الساعات الماضية، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على الغريم التقليدى لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد الخروج من بطولة دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات ولمواصلة تصدُّر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

كما أشاد المدرب الفرنسى بالمستوى الذى ظهر عليه اللاعبون فى مباراة حرس الحدود الأخيرة، التى أُقيمت الأربعاء الماضى، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، مطالبًا بضرورة الظهور بالأداء نفسه فى مباراة القمة من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

فى السياق ذاته، أصبح الفريق الأبيض كامل العدد لمباراة الأهلى، وذلك بعد تماثل عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، للشفاء من الإصابة فى العضلة الضامة، والتى أبعدته عن المباريات الماضية، ليخوض الفريق الأبيض مباراة القمة وهو مكتمل الصفوف.

ويعيش الجهاز الفنى لـ«الأبيض» فى حيرة شديدة فى مركز الظهير الأيسر بسبب جاهزية الثلاثى أحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافى لخوض المباراة، خاصة بعد ظهور الأخير بمستوى مميز للغاية فى مباراة حرس الحدود الأخيرة فى الكأس، وذلك بعد فترة من الغياب بسبب إصابته فى الركبة.

كما تقلصت فرص مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأبيض، بشكل أساسى فى مباراة القمة، وذلك بعد مشاركته لمدة 72 دقيقة فى مواجهة حرس الحدود، ومن قبلها فى مباراة تونجيت السنغالى ما أصابه بالإجهاد.

وينوى الجهاز الفنى الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى، على حساب «شيكابالا»، وذلك بعدما غاب عن مباراة الكأس الماضية بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للقلعة البيضاء عن قائمة الفريق، التى ستنتظم فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الأهلى، عقب المران الختامى اليوم السبت.

يُذكر أن الزمالك يدخل مباراة القمة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وتعرض للهزيمة فى مباراة واحدة أمام غزل المحلة، وأحرز لاعبوه 23 هدفًا، وتلقت شباكه 6 أهداف، ولديه 4 مباريات مؤجلة.