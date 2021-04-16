شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى معسكر الأهلى استعدادًا لـ «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى شعار «لا صوت يعلو فوق صوت القمة» المقررة غدا أمام الزمالك، عقب دخول الأحمر معسكرا مغلقا مساء أمس لفرض مزيد من التركيز عند اللاعبين لتجهيزهم جيدا للقمة.

ويعول بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على القمة التى يعتبرها مهمة كونها بطولة خاصة، وتساعد الفائز فى رفع روحه المعنوية، كما أن الأهلى لم يخسر محليا منذ بداية مشواره بالدورى بعدما خاض 11 مباراة حصد خلالها 27 نقطة فى المركز الرابع.

حالة القلق التى فرضت نفسها على الأجواء داخل الأهلى دفعت موسيمانى إلى سرعة تجهيز البدلاء لتعويض الغيابات الكثيرة التى طالت الفريق بسبب إصابة مجموعة كبيرة من اللاعبين فى مختلف المراكز، تأكد غيابهم عن مواجهة الأحد.

ويتصدر التونسى على معلول قائمة غيابات الأهلى بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية منذ مطلع فبراير الماضى، حيث يعد من القوة الضاربة بالفريق وخسارته كبيرة جدا على المستوى الفنى، خصوصا مع غياب بديله محمود وحيد الذى يعانى هو الآخر من الإصابة فى العضلة الخلفية أيضا. ويفتقد الأهلى النيجيرى جونيور أجايى الذى يعانى من الإصابة فى العضلة الخلفية، إلى جانب حمدى فتحى لاعب الوسط الذى كان فى قمة تألقه ومستواه قبل تعرضه للإصابة مع منتخب مصر فى لقاء كينيا فى التوقف الدولى الأخير بتصفيات أمم إفريقيا، كما انضم محمد هانى الظهير الأيمن لقائمة الغائبين بعد معاناته من الإصابة فى العضلة الضامة، حيث لا يملك الفريق لاعبا آخر فى مركزه ويتم توظيف بعض زملائه، وانضم الحارس محمد الشناوى أحد أبرز مواطن القوة بالأهلى لقائمة المصابين بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا، حيث يأمل الأهلى فى تحول عينته لسلبية قبل اللقاء ولحاقه بالمواجهة، لكن ملازمته الفراش وعدم خوضه التدريبات على مدار الأيام الماضية يهدد بشكل كبير جاهزيته البدنية للقاء، حتى وإن جاءت عينته سلبية.

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي - صورة أرشيفية

ويعانى ياسر إبراهيم قلب الدفاع من الإصابة فى العضلة الضامة، ولم يحسم بعد موقفه من اللحاق باللقاء، حيث تسببت نفس الإصابة فى غيابه عن لقائى سيمبا بدورى أبطال إفريقيا والنصر فى كأس مصر. وبات وليد سليمان أحدث المنضمين لقائمة المصابين بعد معاناته من الإصابة بآلام فى العضلة الخلفية وبات لحاقه باللقاء صعبا حتى الآن، خصوصا أن الإصابات العضلية تحتاج بعض الوقت ويفضل الجهاز الطبى عدم المجازفة خشية تفاقمها، كما يعانى أكرم توفيق لاعب الوسط من الإصابة بكدمة فى الذراع ولكنه شارك فى مران أمس الأول وسيكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

ويستمر الأهلى فى فقدان عدد من لاعبيه أصحاب الإصابات الطويلة فى مواجهة القمة، والذين لم تتأكد جاهزيتهم بعد، مثل محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد، بعد معاناتهم من الإصابة بالرباط الصليبى للأول والغضروف للثانى والثالث.

على صعد آخر، كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول محمد مجدى أفشة، نجم الأهلى، دائرة اهتمامات نادى جالطة سراى للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة (sabah) التركية، فإن مسؤولى جالطة سراى بدأوا متابعة أفشة، تمهيدا لإرسال عرض رسمى للتعاقد معه فى الموسم الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى أفشة المتميز فى دورى أبطال إفريقيا جذب إليه أنظار كشافى جالطة سراى، الذين يستعدون للتفاوض مع الأهلى لضم اللاعب الموهوب صاحب الـ25 عاما.

واستعار جالطة سراى خدمات مصطفى محمد، مهاجم الزمالك فى يناير الماضى لموسم ونصف مع أحقية الشراء النهائى. وقدم مصطفى محمد مستويات طيبة فى تجربة الإعارة التى يقضيها مع جالطة سراى، وسجل 5 أهداف بالدورى التركى وهدفا فى الكأس.