اجتماع طارئ لمجلس الأوليمبية لمناقشة سلبيات اللائحة المالية الموحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الأوليمبية لمناقشة سلبيات اللائحة المالية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعا طارئًا غدا السبت، من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرا والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأوليمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة بالدستور.
جاء الاجتماع بناءً على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 اأبريل الجاري.
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب اجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية من أجل مناقشة الآثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة ومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأوليمبي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بنود اللائحة المالية غدًا وما بها من تعارض، لاتخاذ القرار الذي يحافظ على ااستقرار الأوضاع الرياضية الإدارية.
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