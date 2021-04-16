شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الأوليمبية لمناقشة سلبيات اللائحة المالية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعا طارئًا غدا السبت، من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرا والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأوليمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة بالدستور.

جاء الاجتماع بناءً على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 اأبريل الجاري.

وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب اجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية من أجل مناقشة الآثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة ومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأوليمبي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بنود اللائحة المالية غدًا وما بها من تعارض، لاتخاذ القرار الذي يحافظ على ااستقرار الأوضاع الرياضية الإدارية.