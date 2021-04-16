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عمرو الجنايني يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة والزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال عمرو الجنايني، في تصريحات إذاعية: «لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، اكتفيت بالفترة التي تواجدت فيها في رئاسة الاتحاد»، مضيفًا: «راض عمّا قدمته اللجنة الخماسية للكرة المصرية خلال الفترة الماضية».

وعن خوض انتخابات نادي الزمالك، قال: «شرف لأي شخص أن يكون رئيسًا لنادي الزمالك، ولكن لم أفكر حتى هذه اللحظة في دخول انتخابات الزمالك»، مضيفا: «محدش عارف اللي جاي إيه».

وعن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين، قال: «أرفض تمامًا خوض مباراة القمة بحكام مصريين، حتى لا تحدث أي مشاكل، خاصة في ظل وجود قرار من مجلس الوزراء بإقامتها بحكام أجانب».

وواصل: «لو كنت متواجدًا في اتحاد الكرة، لن تقام المباراة بحكام مصريين، ولكن اللجنة الثلاثية الحالية لها وجهة نظرها وقد تكون هي الصح».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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