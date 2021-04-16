شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: لو علمت بغضب الأهلاوية من عملي في بيراميدز لاعتذرت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، إن جمهور الأهلي هو دائما في أول اهتماماته لأنه ابن من أبناء الأهلي وقضى بداخل هذا الكيان الكبيرة عمره كله، وأوضح أنه لو كان يعلم أن انضمامه وعمله في بيراميدز سيغضب جماهير الأهلى منه ما كان أقدم على هذه الخطوة.

وأضاف البدرى أنه عندما وصله عرض العمل في بيراميدز، لم يكن يتوقع غضب جماهير الأهلي على أساس أنه نادٍ مثل باقي الأندية ولو كنت أعلم غضب الجماهير ما كنت قبلت من الأساس.

وقال البدرى في تصريحات إذاعية: «لن يستطيع أحد المزايدة على حبى للأهلى وتاريخى معه، فلقد رفضت عروضًا كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها».

ويضيف البدرى: «الاهلى بيتى وحياتى كلها قضيتها بين جدرانه، بنتى كانت في العناية المركزة وكنت بتابع حالتها بالتليفون من أجل إدارة مباراة للأهلى».

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون في يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب في ديسمبر 2021.