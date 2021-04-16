شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إبراهيم يوسف مدرب غزل المحلة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي إبراهيم يوسف، لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وكان يوسف يتولى قيادة فريق الصقر اليمني وعانى من الإهمال الطبي في مستشفيات البلد الشقيق قبل أن تتدخل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتنقله إلى أحد المستشفيات الكبيرة في عدن.

وحرصت بنات الراحل على السفر إلى اليمن بدعم من الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

يذكر أن إبراهيم يوسف من أبرز اللاعبين في الجيل الذهبي لغزل المحلة، كما يمتلك العديد من المباريات الدولية وسبق له قيادة زعيم الفلاحين تدريبًا وبلدية المحلة، فضلًا عن عدد من الأندية في الدرجة الثانية.