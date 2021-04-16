شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو جديد يُقرب مبابى من البقاء مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلوح فى الأفق سيناريو جديد، يُبقى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، داخل صفوف النادى الفرنسى. وذكرت صحيفة «ليكيب»، فى تقرير لها، أن مبابى بات مقتنعًا بأنه لا يمكنه الرحيل عن صفوف «بى إس جى» فى صيف العام الجارى، بسبب الأزمة المالية التى تعانيها الأندية الأوروبية.

وأضافت أنه رغم سعادة كيليان مع فريقه الحالى إلا أنه لم ينسَ خططه المستقبلية باللعب لنادٍ أوروبى كبير يومًا ما. ولفتت إلى أن إدارة «بى إس جى» على استعداد لتقديم تنازلات مالية جديدة للاحتفاظ بالمهاجم الفرنسى الشاب، ورفع راتبه السنوى إلى 30 مليون يورو، لكن لم يصل الرد حتى الآن من اللاعب أو المقربين منه، ولا يريد الاستعجال فى قراره وربط نفسه بعقد طويل الأجل، ويعلم أن عامل الوقت فى صالحه.

وكشفت أن النادى الباريسى يريد الإبقاء على مبابى حتى منافسات كأس العالم 2022، التى تستضيفها قطر خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، ما يشير إلى إمكانية استمرار اللاعب مع ناديه حتى يونيو 2023، ويعنى أيضًا أنه سيمدد تعاقده لموسمين إضافيين حتى 2024، ليتفادى ناديه الفرنسى رحيله مجانًا.

وتساءلت «ليكيب»: «هل سيوافق لاعب موناكو السابق على تمديد تعاقده مع (بى إس جى) لعامين إذا حصل على ضمان لبيعه فى 2023؟»، واستدركت أيضا: «لكن مسؤولى (بى إس جى) يعتقدون أنهم أصبحوا ناديًا كبيرًا جدًا، ولن يقبلوا بعد الآن اعتباره نقطة انطلاق فى مسيرة أى لاعب».

يُذكر أن كيليان انضم لصفوف سان جيرمان فى صيف 2017 على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.