شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: رمضان صبحي عرف قيمة الأهلي بعد انتقاله لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حازم إمام نجم الزمالك السابق على تصريحات رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن رغبته في العودة إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية :«رمضان صبحي، عرف قيمة الأهلى، وهو ما جعله يعلن خلال وجوده في أحد البرامج التلفزيونية، رغبته في العودة للقلعة الحمراء».

وأضاف: «رمضان صبحي، مازال صغير في السن وعرف قيمة النادي الأهلى بعد انتقاله لبيراميدز»، موضحًا :«اللاعب حاليا عندما يعود إلى منزله عقب المباريات يجد بعض المقربين منه يسألونه عملت إيه، وهذا على عكس عندما كان متواجدًا في الأهلي، كان عايش في نجوميه الفريق الأحمر، لذلك أعلن رغبته في العودة مرة اخرى».