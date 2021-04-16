شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ «يداوى» جراحه قبل صدام فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح أمام بايرن ميونخ لقب الدورى الألمانى «بوندسليجا» ليقلق بشأنه فقط، خاصة أن الفريق يخشى أن تتآمر ضده نتائج مباريات الجولة التاسعة والعشرين، التي تنطلق اليوم الجمعة.

وبعدما ودع دورى أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا، سيحل بايرن، بقيادة المدرب هانز فليك، ضيفًا على فولفسبورج، صاحب المركز الثالث، في مباراة صعبة.

ويعد فولفسبورج مفاجأة الموسم الحالى، كما أنه لم يخسر على أرضه في أي مباراة هذا الموسم.

وإذا لم يكن هذا صعبًا بما يكفى لبايرن، فربما يدخل المباراة متصدرًا لجدول الترتيب بفارق نقطتين فقط، وذلك في حال فوز لايبزيج على هوفنهايم.

وما يزيد الأمور سوءًا، هو أن بايرن مازال لا يعرف موقف نجم هجوم الفريق، روبرت ليفاندوفسكى، من المشاركة في مباراة السبت.

ودعم فليك، الذي يعد مستقبله الضبابى مع الفريق عاملًا آخر يثقل كاهل حامل اللقب، بديل ليفاندوفسكى، إيريك تشوبو موتينج، لمواصلة القيام بالعمل الجيد، إذا لم يكن اللاعب البولندى جاهزًا.

وقال عن الكاميرونى: «إنه لاعب مهم ويحظى بشعبية جيدة (داخل غرفة خلع الملابس).. سعيد لأنه في فريقنا، لأنه شاب رائع، بالإضافة لكونه لاعبًا جيدًا».

وظهر أن تتويج بايرن ميونخ بلقبه التاسع على التوالى أصبح أمرًا شكليًا، بعد فوزه على لايبزيج (1/0) بدون ليفاندوفسكى، يوم 3 إبريل.

روبرت ليفاندوفسكي - صورة أرشيفية

لكن التعادل (1/1) في الجولة الماضية أمام يونيون برلين، والفوز الكبير للايبزيج على فيردر بريمن (4/1)، ساهما في إحياء الصراع على لقب الدورى.

ومن الممكن أن يصبح شالكه أول الهابطين من البوندزليجا، إذا خسر أمام فرايبورج، وفاز أرمينيا بيلفيلد على أوجسبورج، وهيرتا برلين على ماينز، الأحد.

وستكون هناك مباراة أخرى مثيرة للاهتمام، ستجمع بين بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، الذي سيرحل مدربه آدى هوتر لمونشنجلادباخ بنهاية الموسم. ويستضيف بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الخامس، فيردر بريمن، الأحد.

ويأمل دورتموند أن يستغل أي تعثر لفرانكفورت، لكى يحتل مركزًا مؤهلًا لدورى الأبطال في الموسم المقبل، الذي سيشهد تولى ماركو روزه، مدرب مونشنجلادباخ، تدريب أسود الفيستيفال.