شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اجتماع رئيس ريال مدريد مع راموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى كواليس اجتماع سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادى الملكى، للحديث حول مستقبله.

وأثار ملف تجديد راموس الكثير من الشكوك داخل النادى الملكى، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وينتهى عقد قائد الفريق بنهاية الموسم الجارى.

ورفض ريال مدريد ضمان حصول راموس على راتبه السنوى بقيمة 12 مليون يورو، واقترح على اللاعب عرضًا مخفضًا بنسبة 10% على الأقل للموسم المقبل، مع إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعى فى الموسم التالى حال تحسن الوضع الاقتصادى.

هذا الاقتراح لم يلقَ ترحيبًا من راموس، الذى يترقب العديد من الأندية موقفه مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وبحسب برنامج «تشيرينجيتو» الإسبانى الشهير، فإن راموس بعدما رفض عرض ريال مدريد قال له بيريز: «سنخطط للموسم المقبل بدونك».

ورد راموس، صاحب الـ35 عامًا، على فلورنتينو بيريز قائلا: «افعلها».

فى سياق آخر، قالت شرطة منطقة مرسيسايد إنها فتحت تحقيقًا فى تضرر الحافلة التى كانت تقل ريال مدريد، عقب وصولها إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا، الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو على «إنستجرام» مجموعة من جماهير ليفربول، بعضهم يحمل ألعابًا نارية ويطلق صيحات استهجان، عند وصول الحافلة، بينما أظهر فيديو آخر على «تويتر» تحطم جزء من إطار النافذة الخارجى للحافلة. وقالت زو ثورنتون، كبيرة المشرفين فى شرطة مرسيسايد، فى بيان: «يمكننا التأكيد أن التحقيق جار، بعد الأضرار التى لحقت بحافلة ريال مدريد».

ريال مدريد يرغب فى الاحتفاظ بنجومه

وأضافت: «رغم النصائح بتفادى التجمعات الكبيرة حول الملعب، حضر نحو 400 شخص إلى أنفيلد رود، ومع اقتراب حافلة ريال مدريد، تم إلقاء بعض الأشياء تجاهها». وواصلت: «نحن على دراية بالصور التى أظهرت الضرر فى إطار النافذة الخارجى للحافلة، ولم يتعرض الزجاج للكسر، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات».

وكان ليفربول قد اعتذر لنظيره الإسبانى قبل المباراة.

وقال النادى الإنجليزى، فى بيان: «ندين بشكل قاطع الأحداث التى تسببت فى أضرار لحافلة ريال مدريد، أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد الليلة.. إنه سلوك مشين وغير مقبول من قلة من الجماهير».

وتابع: «نعتذر بشدة لضيوفنا عن أى إزعاج أو ضرر حدث لهم.. سنعمل مع شرطة مرسيسايد للوصول لحقيقة الأمر، وتحديد المسؤولين عن هذه الواقعة».

وتأهل ريال مدريد إلى الدور قبل النهائى بعد التعادل دون أهداف فى أنفيلد، مستفيدًا من انتصاره (3-1) فى الذهاب.