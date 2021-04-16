شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الحضري شارك أمام السعودية بالمونديال بضغوطات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقا تفاصيل الأزمة التي عصفت بالمنتخب الوطني في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر وكان طرفيها أسامة نبيه وحسام غالي، وتم استبعاد الأخير على أثرها من حسابات المنتخب فيما بعد.

وكشف ناجي في تصريحات لبرنامج أقر وأعترف مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأزمة بدأت حينما رأى حسام غالي أن أسامه نبيه يضطهد لاعبي الأهلي في معسكر المنتخب قبل مباراة نيجيريا الشهيرة، حاولت تهدئة الأوضاع لأني كنت شاهد عيان على الواقعة، وحلفت لـ حسام غالي بالطلاق أن أسامه نبيه كان يثني على لاعبي الأهلي ولا ينتقدهم رغم أن هذا من حقه".

وعن كواليس حرمان الشناوي من المشاركة أمام السعودية في كأس العالم بقرار من أبو ريدة قال ناجي: "فرض علينا خوض الحضري للمباراة أساسيا، نحن الجهاز الفني للمنتخب اتخذ القرار بمشاركة الشناوي، لكن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تدخل للدفع بالحضري، والجهاز اقتنع بوجهة نظر أبو ريدة".

وقال مدرب حراس مرمى سموحة الحالي والمنتخب الوطني سابقا: "كانت هناك شائعات بأن الحضري يستخدم السحر لحجز مكانة أساسية في تشكيل المنتخب، وأنا كنت أقول لباقي الحراس من يملك قناعة حول هذه الشائعات، فليقرأ القرآن حتى يحصن نفسه، لكني شخصيا لا أومن بهذه الخرافات".

وتابع ناجي: "شريف إكرامي كان الحارس الثاني للمنتخب الوطني في كاس العالم بروسيا 2018، والحضري فؤجئ بأنه الحارس الثالث حينما سقط الشناوي لثواني أمام أوروجواي في المباراة الأولى بالمونديال، وطالبت وقتها إكرامي بإجراء عمليات التسخين".