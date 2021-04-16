شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤجل قرار الإطاحة بأروابارينا لحين مواجهة نكانا الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى بيراميدز، انتهاء الفريق من مواجهة نكانا الزامبى فى المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب نكانا، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، لاتخاذ القرار النهائى بشأن مصير المدير الفنى الأرجنتينى أروابارينا.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إن الإدارة قررت الإطاحة بالخواجة الأرجنتينى بسبب سوء النتائج وغياب بصمته مع الفريق، إلا إن الإدارة تنتظر الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار، حتى لا يتسبب فى ضرر للفريق.

تابع المصدر حديثه، مشيرًا إلى إن بيراميدز سيواجه غزل المحلة غدًا السبت، ثم سيتوجه إلى زامبيا لمواجهة نكانا، وضيق الوقت يقف حائلاً أمام الإدارة فى اتخاذ القرار بالوقت الحالى.

أردف المصدر، إن هناك حالة من الاستياء الشديد لدى الإدارة من أداء بيراميدز ونتائجة تحت قيادة أروابارينا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إقالته عقب الانتهاء من لقاء نكانا بغض النظر عن نتيجة المباراة، لافتًا إلى إن بيراميدز يسعى فى الوقت الحالى للتوصل لاتفاق مع مدير فنى بديل حتى يتولى زمام الأمور فور رحيل أروابارينا.

ويحتل الرجاء المغربى صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا فى المركز الثالث بـ 6 نقاط، ونامونجو التنزانى فى المركز الرابع بدون نقاط.