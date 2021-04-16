شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد ..مصر تحقق 4 ميداليات متنوعة فى امستردام 1928 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد هى سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة وأهم المعلومات عن البعثات المصرية وتاريخ مشاركتها في الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شاركت مصر فى دورة الالعاب الاولمبية التى اقيمت بأمستردام 1928 ، ببعثة مكونة من 32 رياضيا ، و حصلت وقتها مصر على الترتيب الـ 17 فى ترتيب الميداليات بين الدول المشاركة فى هذه النسخة من البطولة .

أحرزت مصر اولى ميدالياتها فى هذه الاولمبياد ، حيث تم تحقيق 4 ميداليات متنوعة مقسمة الى ذهبيتان ، و فضية بالاضافة إلى برونزية ، وكانت هذه الميداليات هى الاولى للعرب فى الدورات الاولمبية ، عن طريق ألعاب المصارعة الرومانية رفع الاثقال، والغطس .

حقق الذهبيات إبراهيم مصطفى لاعب المصارعة في وزن الخفيف الثقيل (82.5 كجم) وقد فاز في النهائي على منافسه الألماني أدولف ريجر ، و الذهبية الثانية عن طريق السيد نصير فى رفع الاثقال ، محققا 4 ارقام قياسية ، ورقم عالمى ، حيث سجل 100 كجم ، فى الضغط ، و112.5 في الخطف و142.5 في النتر.

وجاءت الفضية عن طريق فريد سميكا لاعب الغطس، والذى حققها عن الثلاثة أمتار سلم متحرك وعشرة أمتار سلم ثابت، والأخيرة شملت الغطس عن خمسة وعشرة أمتار.