شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن ..فرح رمزى لاعبة الطائرة تقدم طريقة عمل التشيكن رول مع الأرز البسمتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان، فهن يحرصن على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

فرح رمزى لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة السابقة بنادى الشمس تقدم طريقة عمل التشيكن رول وأرز بسمتى بالبسلة فى الوصفة التالية:

المقادير

أرز بسمتى

زين زيتون

كركم

زنجبيل

بسلة

جزر

صدور بانيه

مياه بصل

جبن شيدر و موتزريلا و بارميزيان

ثوم

كسبرة خضراء

طريقة التحضير

نقع الأرز البسمتي نصف ساعة مع وضع زيت زيتون على النار ومعلقه كركم و زنحبيل و بسلةو جزر للتشويح

قبل وضع الأرز معهم للتقليب وبعد ذلك وضع المياه المغليه كل كوب أرز عليه كوب ونصف مياه واتركهم علي الهادى مع وضع ملح .

ثم تتبيل صدور البانيه بمياه البصل والملح والفلفل من خلطة فيها جبنه رومي وجبنه بارميزيان وشيدر وموتزريلا مبشرين وشويه توم وعليهم كسبرا خضرا متقطعه صغير ونلفهم

تحضير طبق فيه دقيق و له بيكنج بودر وطبق فيه بيضه عليها لبن وطبق فيه بقسماط مع وضعهم في الثلاجة نصف ساعه ثم القلى فى زيت غزير .