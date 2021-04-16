شكرا لقرائتكم خبر عن الجارم: اللعب على رمل المندرة أفادني فى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الفتاح الجارم نجم الاتحاد السكندري السابق أن اللعب على الرملة في منطقة المندرة بالإسكندرية أفادني كثيرا وقوّت عضلات رجلي ولها فضل كبير علي، مؤكدا: "أعشق إسكندرية وأنا مثل السمك لا يمكنني الخروج من الإسكندرية وهي كالبحر وانا السمك".

قال في تصريحات لبرنامج "رد الجميل" مع أسامة حسني على قناة الأهلي: "الديبة زرع فيّ حب نادي الاتحاد السكندري والانتماء وانا في عمر الـ16 ، وجنيت حب النادي وهو رصيدي في إسكندرية، وحب الناس أهم من أي شيء".

تابع: "استقبلني فاروق أحمد علي في اول ايامي بالاتحاد السكندري وهو أبو المدربين وقالي انت بتلعب برجلك اليسرى هتلعب فريق أول على طول، وكنت كابتن فريق الشباب بالنادي رغم انني أحدث لاعب انضميت للفريق وكنت بتنافس مع طاهر الشيخ على هداف دوري الشباب".

أشار: "أول مباراة في تاريخي مع الفريق الأول كانت ضد غزل المحلة وخسرناها 4 / 1 وكان يتواجد الجيل الذهبي للمحلة في ذلك الوقت ولكن في مباراة العودة حققنا الفوز عليهم بثلاثية وأحرزت هدفين في المباراة".

أكمل: "واجهنا الأهلي في نهائي كأس مصر 1973 باستاد القاهرة وسط حضور 40 ألف مشجع من جماهير الأهلي وانتهت المباراة بالتعادل 0/0 وكانت يوم الجمعة وأقيمت المباراة في حضور فنانين كبار مثل فريد شوقي ومحمود شكوكو، ولعبنا مرة أخرى بعدها بثلاثة أيام يوم الاثنين وتقدم الخطيب للأهلي وتعادل الكابتن شحتة للاتحاد وحققنا الفوز على الأهلي وحصلنا على مكافأة 100 جنيه وارتفعت المكافأة إلى 500 جنيه في 1976".

استطرد: "في نهائي 1976 الأهلي كان ممكن يكسبنا 10/ 0 في المباراة ولكن الكرة كانت معانداهم وكانوا احسن مننا لأننا في نهائي 1973 كنا ند لهم بعكس نهائي 1976، وجات كورة لطلعت يوسف سددها الكرة راحت في الناحية اليمين وجزمته اتخلعت وراحت في الناحية الشمال".

واصل: "الناس شالتنا من محطة مصر للشاطبي على أكتافها بعد الفوز بكأس مصر على حساب الأهلي في 1973، وفرحة الفوز عام 1973 كانت أكثر من الفوز بكأس 1976، لأنه كان لينا 10 سنين مش بناخد بطولات".