الأولمبية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن عقد اجتماع طارئ غدًا السبت، من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا، والتي تعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأوليمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة الدستور.

وجاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.

وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب اجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الآثار السلبية لها، والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة ومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأوليمبي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية غدًا، وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على استقرار الأوضاع الرياضة الإدارية.