الأولمبية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن عقد اجتماع طارئ غدًا السبت، من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا، والتي تعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأوليمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة الدستور.
وجاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب اجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الآثار السلبية لها، والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة ومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأوليمبي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية غدًا، وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على استقرار الأوضاع الرياضة الإدارية.