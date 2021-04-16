ناجي: كنت السبب في دخول الشناوي للمنتخب.. وهروب الحضري من الأهلي قرار "عبيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، أنه ليس ضد أن يكون هناك 4 حراس في منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه يوافق على الاختيارات الحالية للمنتخب في مركز حراسة المرمى.

وقال ناجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"كنت سبب في دخول محمد الشناوي لمنتخب مصر ولكن لست المدرب الوحيد الذي تولى تدريبه، ولست صاحب قرار خروجه من الأهلي حين كان صغيرًا".

وأضاف:" دخلت في خناقة مع كوبر ليوافق على البدء بمحمد الشناوي كأساسي أمام أوروجواي في أول مباراة بكأس العالم 2018، وظل الجدل حتى مباراة البرتغال وكان يرغب في أن يتواجد الحضري في المباراة لكن في النهاية وافق على رأيي".

وعن هروب الحضري عن الأهلي قبل سنوات، أوضح ناجي، أن الشخص الوحيد الذي كان يعلم بهروب الحضري إلى سويسرا كان مدربه السابق في دمياط، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث معه لأنه كان يعلم أنه سيكون له رد فعل.

وأشار إلى أنه قام بإبلاغ إدارة الأهلي بعدما علمت أن الحضري يتواجد على متن الطائرة المتوجهة إلى سويسرا.

وتابع:" جوزيه قال بعدها "ولعوا الشمع على قبر الحضري"، وظلت العلاقة منقطعة لمدة عامين، وقرار "عبيط" من الحضري ولم ينجح في تلك التجربة".

وأكمل:" لو ظل الحضري في الأهلي كان سيصنع له تماثيل داخل النادي وكان سيصبح لاعب أسطوري في القلعة الحمراء".

وأتم :" تواصلت مع عبدالواحد السيد بعدما انتهى عقده مع الزمالك لكنه رفض التعاقد مع الأهلي لأنه زملكاوي جدا، ولم نخسر بطولة بعدما سافر الحضري إلى سويسرا، لكن بالتأكيد الأداء لم يكن بنفس المستوى السابق".