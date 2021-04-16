البدري: متفائل بصعودنا إلى كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، إن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا خضع لجراحة ناجحة يوم الخميس، مضيفا أنه متفائل بصعود المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة ليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي تم تشخيصها لاحقا على أنها قطع في الرباط الصليبي.

وقال البدري من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة اليوم الجمعة: "خبر إصابة تريزيجيه أزعجنا جميعا، اللاعب خضع لجراحة ناجحة يوم الخميس، كنت على تواصل معه، كما تحدثت مع صلاح من أجل الإطمئنان عليه وكذا الحال مع كل المحترفين."

وأضاف البدري أن المنتخب سيخوض مباراة ودية قبل الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، مشددًا أنها ستكون أمام منتخب أفريقي حيث قال: "جاري الاتفاق مع اتحاد الكرة على طرف المباراة."

وقال البدري إن الفترة الأولى مع المنتخب لم تكن على خير ما يرام مضيفا أنه تحدث مع إدارة اتحاد الكرة ووعدهم بأن المنتخب سوف يتصدر المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا، وأردف "متفائل أننا سنكون في كأس العالم."