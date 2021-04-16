البدري: عملي في بيراميدز لا يمس علاقتي بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه لا يستطيع أي أحد أن يُزايد على علاقته بالنادي الأهلي وجماهيره، مشددًا على أن العلاقة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول جيدة.

وأضاف البدري من خلال تصريحات على إذاعة الشباب والرياضة: "النادي الأهلي بيتي، حياتي كلها في النادي الأهلي، وجماهير النادي الأهلي مهمة جدًا بالنسبة لي، خلال تواجدي في القلعة الحمراء كان شغلي الشاغل اسعاد جماهير النادي."

وأكمل: "لا يمكن لأي أحد أن يُزايد على علاقتي بالنادي الأهلي، البعض شعر بغضب بعد انتقالي لنادي بيراميدز، في هذا الوقت لم أكن مرتبط بأي ناد، تم جاء عرض نادي بيراميدز وقبلته، الأمر لا يمس أي علاقة بالنادي الأهلي، ولم أكن أعلم أن الأمر سيكون كذلك، لو كنت أعلم أنه سيكون هناك حالة غضب لما أكن لأنتقل إلى بيراميدز."

وعن علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول قال البدري إن العلاقة مع صلاح على أحسن مايكون مؤكدًا أنه دائم الاتصال به وبكل المحترفين من أجل الإطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم.