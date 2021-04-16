بعد تدهور حالته الصحية.. وفاة إبراهيم يوسف مدرب غزل المحلة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توفي إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد تدهور حالة الصحية في اليمن.

وكتب وائل جمعة لاعب غزل المحلة والأهلي السابق عبر حسابه على موقع تويتر:" رحمه الله علي الكابتن ابراهيم يوسف نجم غزل المحله السابق الذي وافته المنيه واحد من اخلص الناس واجدعهم ربنا يغفر له ويصبر اهله".

وفي سياق متصل كتب خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة عبر حسابه على موقع فيسبوك:" البقاء لله عز وجل، الأخ وكابتنا ومدربي كابتن إبراهيم يوسف في ذمة الله، برجاء من الجميع الدعاء".

وقبل أيام، استغاثت مروة يوسف نجلة إبراهيم يوسف بوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لإنقاذ والدها الذي كان متواجدا في اليمن بعد تدهور حالته الصحية.

وكان يوسف متواجدا في اليمن منذ شهرين، حيث تولى تدريب نادي الصقر الذي سبق وعمل بين صفوفه قبل عامين وحقق معهم لقبي الدوري والكأس المحليين.