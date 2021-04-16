يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 16-4-2021، لحساب الجولة 26.

يتطلع نادي الاتحاد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي، عندما يستقبل الباطن الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ويدخل الاتحاد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على متصدر ترتيب الدوري السعودي “الهلال”، ليظل العميد للجولة الخامسة دون خسارة (فاز 4 مرات، وتعادل مرة).

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 45 نقطة، ويفصله ثلاث نقاط فقط عن الصدارة، التي يتقاسمها “الهلال والشباب”، بنفس الرصيد 48 نقطة.

على الجهة المقابل، تلقى نادي الباطن الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي بالجولة الماضية على يد “الشباب”، ليصبح قريب للغاية من منطقة الهبوط.

ويقبع الباطن في المركز 13 برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، التي يتواجد فيها كل من “ضمك 27 نقطة، الوحدة 27 نقطة، والعين 20 نقطة”.

وتنقل مباراة الاتحاد والباطن على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش، 21:10 بتوقيت مصر، 22:10 بتوقيت السعودية.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي

..