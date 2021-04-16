يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة لايبزيج وهوفنهايم في الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم 16-4-2021، لحساب الجولة 29.

يستضيف لايبزيج فريق هوفنهايم على ملعب ريد بول ارينا، وعينه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الالماني لمواصلة مطاردته للمتصدر “بايرن ميونخ”.

ويتواجد لايبزيج في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 65 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن صاحب المركز الأول “بايرن ميونخ”، وبفارق 6 نقاط عن الثالث “فولفسبورج”.

في المقابل، يتواجد نادي هوفنهايم في المركز 12، وفي رصيده 31 نقطة، ولم يتذوق طعم الانتصار في آخر 4 جولات، تعادل في مباراة واحدة، وتلقى 3 هزائم.

وتنقل مباراة لايبزيج وهوفنهايم على قناة بي إن سبورتس ماكس الفرنسية 4، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

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