برشلونة يتلقى رسالة مثيرة من يايا توريه

أجرى الإيفواري “يايا توريه” حوارًا مع الإذاعة الإسبانية Cadena SER، بعث من خلاله رسالة مثيرة إلى إدارة برشلونة، معترفًا أنه كافح من أجل استيعاب رحيله عن الكامب نو.

وقال يايا توريه: “أعلم أنهم يحبونني كثيرًا في برشلونة. لقد كان قرار رحيلي عن النادي صعبًا للغاية بالنسبة لي، كان كل شيء جميل في كتالونيا، كرة القدم، الحياة، وحتى الطقس”.

وأكد لاعب الوسط الإيفواري أنه أراد إنهاء مسيرته في برشلونة رفقة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، ولكنه لم يستطيع فعل ذلك، ليرحل إلى مانشستر سيتي في عام 2010.

يحلم بالعمل في لاماسيا

وتلقى برشلونة رسالة مثيرة من يايا توريه، حيث كشف أنه يعمل على أن يصبح مدربًا في المستقبل، معترفًا بأحلامه بالعودة إلى الفريق الكتالوني والعمل في “لاماسيا“.

ويعمل يايا توريه كمدرب مساعد حاليًا في نادي أوليمبيك دونيتسك الأوكراني منذ فبراير الماضي، وصرح لاعب الوسط السابق في الإذاعة الإسبانية أنه يستعد للحصول على الرخصة التدريبية في الوقت الراهن.

وأوضح توريه :”أنا بصدد إنهاء رخصة التدريب الخاصة بي. بالنسبة لي، برشلونة هو الفريق الذي أريد العمل فيه. لا أعرف ما إذا كان في برشلونة B، أو حتى في يوفينيلز -فريق تحت 19 عامًا-“.

وأضاف: “عمومًا، أنا احب ان اعمل في لاماسيا، لا يزال لدي منزل في برشلونة”.

وتصنف لاماسيا ضمن أهم وأفضل الأكاديميات العالمية، التي تهتم باكتشاف وتطوير اللاعبين الموهوبين، ويعد الأسطورة ليونيل ميسي أبرز الخريجين، بالإضافة إلى “تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا، كارلوس بويول، فيكتور فالديز، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس”.