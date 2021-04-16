خالد بيومي عن مباراة القمة: الأهلي لا يعيش على القاضية، لكن كارتيرون محظوظ عليه

تحدث المحلل الرياضي المصري خالد بيومي عن مباراة القمة المصرية المرتقبة بين الاهلي والزمالك، في حديث خص به برنامج “مع البحار” على قناة أبو ظبي الرياضية.

ويستعد ملعب القاهرة الدولي لاستضافة مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة منذ الجولة الرابعة، وذلك يوم 18 أبريل الجاري.

وأكد خالد بيومي أن الأهلي من نوعية الأندية التي لا تعتمد على ذكرى مباراة أو لقب ما، قائلاً “الأهلي لا يعيش على القاضية” في اشارة منه إلى هدف محمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك بالدقائق الأخيرة من نهائي دوري ابطال افريقيا العام الماضي.

وأوضح بيومي خلال لقاءه مع قناة أبو ظبي أن مواجهة هذا الموسم ستتسم بالندية والشراسة بسبب التنافس على لقب الدوري، مشيرًا الى أن النادي الأهلي في الآونة الأخيرة يفوز بالمباريات لأنه النادي الأهلي فقط وليس لكونه الأفضل في المباريات.

وأضاف: “الأهلي يفوز فقط لأنه الأهلي، والأندية المنافسة تدخل المباريات أمام حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وهي خاسرة المباراة بنسبة %50 قبل بداياتها.”

وتابع بيومي: “لا أرى النادي الأهلي في مستواه مؤخرًا، لا على مستوى إدارة المباريات فنياً، ولا فردياً. لا أدري إذا كان غياب علي معلول هو السبب، أو هناك أسباب أخرى”.

وأردف قائلاً: “ماذا حدث لبدر بانون في المباريات الأخيرة؟ وآليو ديانج هبط مستواه بشكل غريب بعد أن كان حديث الساعة في أول شهرين من قدومه إلى مصر”.

ما هي أكبر مشاكل النادي الأهلي؟!

يرى خالد بيومي أن قوة النادي الأهلي تكمل في قوة إدارته، والشخصية الكبيرة التي يتوفر عليها، في حين أن أبرز مشاكله تكمل في المدير الفني بيتسو موسيماني، والتغييرات الكثيرة التي يقوم بها في كل مباراة.

وأوضح بيومي: ” اللاعبين لا يفهمون ماذا يريد بيتسو موسيماني، ولا أراه المدرب المناسب للنادي الأهلي، حتى لو كان أفضل مدرب في العالم.

وتابع: “النادي الأهلي لا يخسر في دوري أبطال أفريقيا بهذا الكم من الأهداف، ولا يخسر أمام هذه الفرق، لذلك أعيد وأكرر، شخصياً، لا أثق في بيتسو موسيماني إطلاقاً. “

وعن مباراة الزمالك تحديداً، أكد بيومي أن التوقع صعب، وأن فارق النقاط لصالح الأهلي في حال تحقيق الفوز، إلا أن مباريات الديربي لا يمكن توقع ما سيحدث فيها.

“كارتيرون غير الكثير بعد عودته إلى الزمالك”

تطرق بعدها خالد بيومي للحديث عن نادي الزمالك، وأوضح أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون نجح في تغيير وجه الفريق بعد عودته لتدريب الفريق وأكمل: “كارتيرون غير الكثير في نادي الزمالك، ولديه الكثير من مفاتيح اللعب”.

وتابع بيومي حديثه قائلا: “الزمالك نادي كبير، وفريق ألقاب، وعلى الفريق أن يعرف أن لقب الدوري المصري هو المتبقي لدى جماهير القلعة البيضاء، وعليهم القتال من أجل تحقيق بطولة الدوري. “

وعن مفاتيح لعب كارتيرون قال بيومي أن الفريق يحتاج إلى بعض التعديلات على المستوى الهجومي، فيما أكد أن فريق المدرب الفرنسي أفضل من غريمه النادي الأهلي على مستوى خط الدفاع في الوقت الحالي.

وعبر بيومي على عدم رضاه بعودة كارتيرون، وأن الأندية الكبيرة لا تعيد مدرب (هربان) مهما كان مستواه، وأضاف ” الجماهير واثقة من كارتيرون، وحتى الآن هو في المسار الصحيح لكن، أنا شخصياً، لم أحبذ فكرة إعادته لتدريب الفريق، رغم أنني كنت من أشتد الداعمين له قبل مغادرته الزمالك في الفترة الأولى “.

وختم بيومي حديثه بشأن توقعاته لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك بالتأكيد على صعوبة توقع الفريق الفائز، وأدرف “مباريات الديربي تلعب على جزئيات بسيطة، ورغم أن كارتيرون حظه عالي أمام الأهلي، إلا أن المباراة تعتبر فخ للفريقين، وتوقع الفائز منها صعب للغاية. “