مدرب الأهلي يجهز صفعة جديدة لمحمود كهربا في مباراة القمة

وضعت المشاكل التي أختلقها مهاجم الأهلي “محمود كهربا” في الماضي، المدرب بيتسو موسيماني في موقفٍ صعب قبل مباراة القمة أمام الغريم التقليدي “الزمالك”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الزمالك، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري We.

وغاب محمود كهربا عن النادي الأهلي لمدة زادت عن 6 أسابيع، بعد قرار العقوبة الصادر من إدارة القلعة الحمراء بسبب دخول المهاجم الدولي المصري في مشادة مع مدربه بيتسو موسيماني عقب مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري يوم 28 فبراير الماضي.

وعاد محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي من جديد أمام فريق “النصر” يوم الأربعاء الماضي، في دور الـ32 من كأس مصر، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة (2-1).

وتزامن عودة محمود كهربا من الإيقاف، مع الصدام المحتدم بين الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي والزمالك، بسبب إصرار رئيس اللجنة الثلاثية “أحمد مجاهد” تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة القمة.

ورفض الأهلي والزمالك قرار اتحاد الكرة المصري، وأصر الثنائي على استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وحتى الآن لم يتم إعلان اسم الحكم الذي سيدير اللقاء المرتقب.

وتوترت الأجواء بين الأهلي والزمالك بشكلٍ أكبر، بعد أحداث مباراة قمة الشباب، وبخاصة ما فعله لاعب القلعة البيضاء “إمام عاشور” الذي ظهر في مقطع فيديو قصير وهو يسب رموز القلعة الحمراء.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بإيقاف “إمام عاشور”، 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه.

كل تلك الأمور، جعلت مدرب الأهلي بيتسو موسيماني يفكر جديًا في استبعاد محمود كهربا من مواجهة الزمالك، خشية من تكرار ما حدث في مباراة السوبر المصري الذي أقيم في 20 فبراير 2020 بدولة الإمارات.

ماذا حدث في مباراة السوبر المصري بالإمارات؟

شارك محمود كهربا مع الأهلي لأول مرة أمام ناديه السابق “الزمالك”، عندما حل بديًلا في مباراة كأس السوبر المصري، الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في 20-2-2020، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وما لبث محمود كهربا كثيرًا داخل المستطيل الأخضر، حتى بدأ شد وجذب عنيف مع لاعب الزمالك “طارق حامد”، أدى في النهاية إلى وقوع شجار بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعدها، عدة عقوبات ضد لاعبي الأهلي والزمالك، على خلفية تلك الأحداث، ومنها إيقاف محمود كهربا 19 مباراة وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي، لمدة مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

ومن الزمالك تم إيقاف إمام عاشور (19 مباراة)، ومحمود شيكابالا ثماني مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه للثنائي، بالإضافة إلى إيقاف عبد الله جمعة لمدة ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وبعد تلك القمة التي وصفت بـ”العار”، كان من المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في الدوري المصري يوم 24 من الشهر ذاته، ولكن الفارس الأبيض قرر الانسحاب وعدم الذهاب إلى ملعب المباراة في واقعة كوميدية ومثيرة لن تنسى.