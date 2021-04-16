شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. طارق السعيد: يارب محمد صلاح يروح ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التي يتمنوها أن تستجاب في الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة خامس أيام شهر رمضان كانت من نصيب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى حيث تمنى طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق زيادة نجاحات الفرعون في الملاعب الإنجليزية.

أكد طارق السعيد أن محمد صلاح يعد واجهة مشرفة للكرة المصرية ويقدم أداء مميز مع ليفربول الإنجليزى موضحا أنه يتمنى انتقال الفرعون إلى نادى ريال مدريد الإسبانى مشيرا إلى أن صلاح قادر على التكييف والنجاح في الدورى الأسبانى.

نجح طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك سابقاً في فرض اسمه وسط جيل فريق الأحلام بالقلعة البيضاء رغم تواجد عدد كبير من النجوم واللاعبين أصحاب القدرات الفنية الراقية التي جعلت الجماهير تلتف حولهم بشكل كبير في بداية الألفية الجديد.

طارق السعيد لم يكن لاعباً موهوباً قط بل أصبح مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي الذي شارك في أولمبياد لندن وقاد مع هاني رمزي جيل محمد صلاح وحجازي وغيرهم من النجوم في البطولة بشكل مميز جعله يفخر بمسيرته خاصة وأن الجميع يعي جيداً أنه من القلائل الذين أثروا الحياة الكروية في مصر.