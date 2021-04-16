شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: أنور سلامة وراء رحيل محمد الشناوي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجي مدرب حراس سموحة حاليا والمنتخب الوطني سابقا، أن عدم وجوده في الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري أمر طبيعي متمنيا التوفيق لأيمن طاهر مدرب الحراس الحالي في المنتخب، مضيفا أن أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز أفضل موهبة في حراسة المرمى بمصر لكنه دبح نفسه وقصّر في حقه، موضحا أن الثنائي أبو جبل والهاني سليمان كانا يستحقان الانضمام للمنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر، وأن عبد المنصف لديه أخطاء عادية لكنه يتميز في المباريات الكبيرة فقط.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج أقر وأعترف مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "أشفق على ايمن طاهر من التعامل مع هذه الضغوط لأني تعرضت لها خلال عملي مع المنتخب الوطني، ومع أن ظاهر الحراس الأربعة في قائمة المنتخب ظاهرة تنفرد بها مصر، لكنها مطلوبة تجنبا لأي ظروف اضطرارية".

واعترف ناجي بوجود ضغوط سابقة على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري، لعودة عمرو وردة للفراعنة بعد أزمته الشهيرة في بطولة 2019، موضحا أن قائمة الحراس التي سافرت للمونديال كانت أفضل العناصر الموجود في مركز حراسة المرمى في مصر.

وأكمل مدرب الحراس: "لم أتسبب في رحيل محمد الشناوي عن الأهلي وهو حارس صاعد، الكابتن أنور سلامة كان صاحب قرار الرحيل للحارس الدولي، ووقتها لم يكن هناك نظام الإعارة وإلا لما فرّط الأهلي في الشناوي".