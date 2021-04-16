شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لحراسة عرين الزمالك أمام الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك، للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة الأهلى، بالقمة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

واعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على محمد أبو جبل فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 1.

ويفضل كارتيرون الاعتماد على "جنش" فى حراسة مرمى الزمالك، الأمر الذى سيدفع المدير الفنى لإعادة الحارس لمركزه فى مباراة الدورى المقبلة أمام المارد الأحمر فى لقاء قمة الدورى.

ونجح جنش فى تثبيت أقدامه فى حراسة مرمى الزمالك، بعدما كان بعيدًا عن المشاركة فى الفترة الماضية، وكان يعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو على أبو جبل.

مباراة القمة من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتي أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وتغلب عليه في أخر مواجهتين.