شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى :أخفيت جوزيه 6 أيام لإعلانه مدرباً للأهلى يوم 6 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى كواليس قيامه بإخفاء مانويل جوزيه مدرب المارد الأحمر ستة أيام بالقاهرة، وقال مرتجى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"أول مرة عرفت جوزيه كان الاهلى بيدور على مدرب وطلب منى الخطيب وانا خارج المجلس في 2001 أن اقدم له c v لمدرب قوى".

ويضيف خالد مرتجى :"بالفعل عرضت عليه c v مانويل جوزيه وسافر عدلى القيعى وياسين منصور للتعاقد معه ".

وأكمل عضو مجلس إدارة النادى الاهلى:" في 2011 تحدثت مع جوزيه لتولى تدريب الاهلى ووافق على تخفيض راتبه وطلب تنظيم مؤتمر صحفى لإعلان التعاقد معه في يوم 6-1 وبالفعل حضر للقاهرة يوم رأس السنة 31 ديسمبر وقضى معى السهرة وأخفيته عن العيون ستة أيام كاملة".

وأضاف خالد مرتجى :"في بداية مجلس محمود الخطيب تحدث الأخير مع مانويل جوزيه ليعود لتدريب الأهلى ورفض المدرب البرتغالى لرغبته في التواجد بجانب زوجته المريضة".

وتابع :" تعلمت من جوزيه عدم المجاملة في الشغل ، معندوش في الشغل حتة الحب والكرة ، هو شخصية قوية لم أرى مثلها على الاطلاق ، الكل يحبه ويخاف منه ويعمل له ألف حساب وهذا سر نجاحه مع الاهلى".

ويضيف:"لا أعتقد أن كأس العالم للأندية بطولة شرفية فهى بطولة من تنظيم الفيفا ، وحتى لو كانت شرفية فنحن نشارك فيها بإستمرار ونحقق أهدافنا".

ويضيف خالد مرتجى :"هنأت فايلر بعيد ميلاده في الفترة الأخيرة وعلاقتى بيه رائعة ، وحينما يتم سؤالى عن سبب رحيله عن الاهلى دائماً أقول أن فايلر قبل كورونا حاجة وبعد كورونا حاجة تانية خالص".

وأكمل عضو مجلس إدارة النادى الاهلى:" تعيين موسيمانى ذكاء من الخطيب لانه قالنا انا بدور على مدرب مش نازل بالبراشوت على قارة أفريقيا ، لان وقتها احنا كنا عايزين مدرب عارف كل حاجة عن قارة افريقيا للتتويج باللقب".

وعن الفارق بين فايلر وموسيمانى علق خالد مرتجى :"أي مدرب تولى تدريب الاهلى يبقى مدرب متميز ".

وعن واقعة حسين الشحات وكهربا في مونديال الأندية علق خالد مرتجى :" لا اتحدث عن فريق الكرة في الاعلام هناك محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على الكرة وهناك لجنة التخطيط وهذا سر نجاح الاهلى ".

وعن ستاد الاهلى قال خالد مرتجى :" هناك لجنة برئاسة خالد الدرندلى تناقش هذا الملف ، وهناك خطوات جادة بعيداً عن خطوة حق الانتفاع بستاد السلام فهى خطوة جيدة ولكن الحلم الاساسى هو ستاد الاهلى".