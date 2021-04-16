شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه لن يخوض انتخابات الجبلاية مكتفياً بالتجربة التي خاضها الفترة الماضية ، وقال عمرو الجناينى في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"اكتفيت بتجربتى في اتحاد الكرة ، ولن اخوض الانتخابات المقبلة".

وعن انتخابات الزمالك علق عمرو الجناينى قائلا :" الزمالك في القلب ومحدش عارف الخير فين ، وكل يوم في جديد".

وعن تقنية الفار قال عمرو الجناينى :" تعجبت من طرح فكرة إلغاء الفار من جانب لجنة احمد مجاهد التي تدير لجنة الجبلاية حالياً".

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك الأحد المقبل باللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامته فى التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولى.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن.