شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: مسئولو الأهلى قالولى ولّع شمعة على قبر الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف أحمد ناجى مدرب حراس سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، بخلافاته مع الأرجنتينى هيكتور كوبر من أجل منح محمد الشنأوى حارس الاهلي فرصة المشاركة أساسيا فى كأس العالم مع منتخب مصر فى نسخة المونديال 2018 بروسيا.

وقال ناجى فى تصريحات لبرنامج أقر وأعترف مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: " دخلت فى خناقة مع كوبر من أجل مشاركة الشنأوى فى المونديال.. كوبر كان معترض جدا لكنى أقنعته، والحضرى من أفضل الحراس فى تاريخ الكرة المصرية، لكنه كان لا يقبل الجلوس احتياطيا والتعامل معه كان صعبا للغاية، وراهنت عليه رغم كبر سنه وكسبت الرهان".

وكشف ناجي: "لم يكن أحد يعلم بهروب الحضرى سوى الكابتن ثابت البطل، وأبلغنى بهروب الحارس بعد اقلاع الطائرة، ولو علمت بذلك قبل مغادرة الطائرة لمنعت هذا الهروب،ولو بقى فى الأهلى لصنعت له التماثيل".

وتابع مدرب حراس الأهلى السابق فى عهد البرتغإلى مانويل جوزيه: "مسئولى الأهلى قالولى ولع شمعة على قبر الحضرى بعد هروب الحارس، وهذه ألفترة كانت أسوأ فترة فى علاقة الحضرى ومنظومة الكرة فى مصر".

وختم ناجي: "عمرى ما جاملت حد على حساب ضميرى وشغلي، البعض اتهمنى بهذه الاتهامات لكنها بعيدا عن الواقع تماما وفى الأهلى لا توجد مجاملات، من يتواجد فى الأهلى يتواجد بفضل مجهوده والتزامه".