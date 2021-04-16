شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل انطلاق معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي أسوان سلبية مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى وذلك قبل بدء التدريبات في معسكر القاهرة، والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام الانتاج الحربي والبنك الأهلي، استعداداً لمباراة الجونة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة كأس مصر.

وكان أسوان قد حدد موعد المباراة الودية الأولى مع الانتاج الحربي في تمام التاسعة والنصف من مساء غداً السبت ، على أن تقام المباراة الثانية يوم الأحد المقبل في نفس الموعد أمام البنك الأهلي.

ودخل أسوان في معسكر مغلق بالقاهرة أمس الخميس، استعداداً لمباراة الجونة حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة الصحوة التي يعيشها مع علاء عبد العال بعد الفوز مؤخراً على إنبي بهدف نظيف.

وصرف مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مستحقات شهر مارس للجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال ولاعبي الفريق، وذلك بعد تأخيرها في وقت سابق بسبب الأزمة المالية التي عصفت بزهرة الجنوب بسبب نقص الموارد، قبل أن يتدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل الأزمة.

وأكد رئيس أسوان في تصريحات لـ "الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بالتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حيث والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادي اسوان تخفيض 30 في المائه من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان: المحافظ تواصل أيضاً مع شركه الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد2محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي اسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

واختتم رئيس أسوان: اللواء أشرف عطية لا يبخل عن دعم النادي في أي وقت سواء ماديا أو معنوياً ويذلل كل العقبات في سبيل استمرار مسيرة الفريق في مشوار الدوري الممتاز مما كان له أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحقيق الفوز الكبير.