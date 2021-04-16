شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تناقش آثار اللائحة المالية الجديدة فى اجتماع طارئ غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا طارئا غدا السبت من أجل مناقشة آثار اللائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرا والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة الدستور.
جاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة آثار للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب إجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الأثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة وومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي .