شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. السنوكر أشهر فروع البلياردو ابتكرها الإنجليزي وتضم 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البلياردو واحدة من أكثر الألعاب المشهورة، وتعتمد فى لعبها على ضرب كرات وتحريكها على طاولة يتخللها بعضها الثقوب، وبالرجوع إلى تاريخ اللعبة فقد ادعى الفرنسيون والإنجليز والألمان ابتكارها، وهناك أيضًا بعض الأساطير التى تردّها إلى الصين قبل ظهورها فى أوروبا بأجيال.

للعبة لبلياردو أنواع كثيرة تختلف فيما بينها من حيث القواعد والقوانين، ومن تلك الأنواع لعبة السنوكر وهى جزء من ألعاب البلياردو.

السنوكر أو البلياردو الإنجليزى من أوسع لعبات البلياردو انتشارًا فى العالم حيث تعتمد على التكتيك الرفيع، تمارس هذه اللعبة فوق طاولة بلياردو لها جيوب إنجليزية (ذات مواصفات خاصة) ويفوز بالمباراة اللاعب أو الفريق الذى يسجل عددًا أكبر من النقاط أو من تنتهى المباراة لصالحه طبقًا لما نص عليها.

تشترط لعبة السنوكر على اللاعب أن يكون صاحب تركيز عالٍ ودقة وتكتيك لتسجيل النقاط دون الوقوع فى الأخطاء التى لا يتم تسجيل النقاط فيها، حتى لو تم إدخال الكرات فى المكان المخصص.

يمكن أن يكون عدد اللاعبين مؤلفًا من اثنين أو أربعة لاعبين، اثنان فى كل فريق ويتم بدء المباراة ويحدد الفائز بناءً على عدد النقاط التى تم تسجيلها، وفقا للكرات التى أدخلت فى الجيوب المتواجده على أطراف الطاولة.

طاولة السنوكر مختلفه نوعًا ما من حيث الحجم عن طاولات الألعاب الأخرى في البلياردو في مستطيلة الشكل طويلة توجد بها 6 جيوب موزعة على كامل الطاولة حيث يوجد أربعة جيوب على زوايا الطاولة و اثنتان في منتصف الطاولة على أطرافها تحديدًا.

يتم تخصيص عصا خاصة بلعبة السنوكر تسمى "الأستيكا".

الكرات المستخدمة فى السنوكر أيضًا مختلفة عن باقي الكرات المخصصة لأنواع العاب البلياردو الأخرى فهى كرات صغيرة نوعًا ما يبلغ عددها اثنين وعشرين كرة مختلفة الألوان فمنها 15 كرة حمراء اللون وكرة واحدة من باقي الألوان التي تتمثل في الصفراء، الخضراء، البنية، الزرقاء، الزهرية، السوداء و البيضاء، يتم ترتيب تلك الكرات جميعها على شكل مثلث باستخدام إطار خشبي متعارف على حجمه عالميًا.

يتكون طاقم الكرات من اثنين وعشرين كرة وألوان موزعة كالآتي: 15 كرة حمراء، كرة واحد من: الصفراء، الخضراء، البنية، الزرقاء، الزهرية، السوداء، ثم كرة بيضاء.

يتم ترتيب طاقم الكرات الحمراء على شكل مثلث ثم الكرات الملونة والكرة البيضاء، قبل كل مباراة سنوكر بنمط ثابت حسب تخطيط محدد ومعمول به دولياً ومعلوم جيد لدى جميع لاعبي السنوكر.

تستبعد الكرات الحمراء التي تدفع خارج طاولة البلياردو أما الكرات الملونة التي تدفع خارج المائدة فيجب إعادتها إلى مراكزها المحددة.

عندما يتعين على لاعب التصويب بالكرة البيضاء على كرة من الكرات الملونة فمعنى ذلك أنه قد أعلن لون الكرة الهدف.

طريقة حساب النقاط

لكل لون من الكرات عدد نقاط معينه يتم احتسابها حال تم إدخال تلك الكرات في مكانها المخصص وعدد النقاط يذكر كالتالي:

الكرات الحمراء يحتسب لكل كرة نقطة واحدة

الكرة الزرقاء وتحسب بخمس نقاط

الكرة الزهرية وتحسب بست نقاط

الكرة الصفراء وتحسب بنقطتين

الكرة الخضراء وتحسب بثلاث نقاط

الكرة البنية وتحسب بأربع نقاط

الكرة السوداء وتحسب بسبع نقاط