شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بالاسكندرية ويلاقى فاركو وسموحة ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى معسكر مغلق بمحافظة الأسكندرية ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المصرى وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال سعيا لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

وهذا ومن المقرر أن ينطلق المعسكر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق “21 أبريل” وينتهى يوم 25 من نفس الشهر.

ويتخلل المعسكر وديتان بجانب اقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل.

ويتلقى الدراويش فريق فاركو يوم 24 على أن يواجه فى اليوم الذى يليه “يوم 25” منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة ، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

يستعد الاسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويعول الجهاز الفنى للفريق الاصفر على المحترفين الاجانب لإنقاذ الدراويش، وهنا نرصد أرقام المحترفين الأجانب بالإسماعيلى قبل مواجهة الانتاج الحربى فى السطور التالية..

1_ التونسى مروان الصحراوى 17 مباراة بواقع 1516 دقيقة.

2_ التونسى فخر الدين بن يوسف 16 مباراة بواقع 1172 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

3_الانجولى أرى بابل 13 مباراة بواقع 747 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا.

4_الجزائرى رضوان شريفى 5 مباريات بواقع 450 دقيقة.

5_النامبيبى بنسون شيلونجو 13 مباراة بواقع 426 صنع هدفين.