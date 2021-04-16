شكرا لقرائتكم خبر عن القمة بلغة المال.. محمد الشناوي يتصدر قائمة أغلى 11 لاعبا فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، قائمة أغلى 11 لاعباً في القلعة الحمراء، وذلك بقيمة تسويقية بلغت 2 ونصف مليون يورو، قبل القمة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء الأحد.

مباراة من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتي أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وتغلب عليه في أخر مواجهتين.

وجاءت القيمة التسويقية لأغلى 11 لاعباً في الأهلي كالتالي:

الأهلي = 25 مليون ونصف يورو

ـ محمد الشناوى: 2 مليون ونصف يورو

ـ علي معلول: مليون ونصف يورو

ـ أليو ديانج: مليون ونصف يورو

ـ عمرو السولية مليون ونصف يورو

ـ قفشة: مليون ونصف يورو

ـ جونيور أجاي: مليون ونصف يورو

ـ كهربا: مليون و200 ألف يورو

ـ حسين الشحات: مليون و200 ألف يورو

ـ أيمن أشرف: مليون و200 ألف يورو

ـ بدر بانون: مليون و100 ألف يورو

ـ محمد هاني: مليون يورو

ـ مروان محسن: مليون يورو