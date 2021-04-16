شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. مروة عيد عبد الملك محترفة اليد: كوسة باللحمة المفرومة و بانيه وشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع مروة عيد عبد الملك نجمة كرة اليد المحترفة فى صفوف نيس الفرنسى ، التى كشفت عن الإفطار الذى ستتناوله فى رابع أيام شهر رمضان ، مؤكدة على أنها ستتناول اليوم "كوسة باللحمة المفرومة وبانيه وشوربة لسان عصفور وأرز".

وقالت مروة عيد أنها تفضل دائما عمل المؤكلات الشهية على مائدة الإفطار التى تتضمن الأكل المصرى حتى لا تشعر بالغربة.

وتحرص مروة عيد فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلتها عبر وسائل التواصل الإجتماعى، فضلا عن التجمع مع أصدقاؤها فى فرنسا مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أن مروة عيد قالت أن زملائها بالفريق يحترمون جدا عاداتها و تقاليدها والتزامها بالصوم والعبادات فى الشهر الكريم .